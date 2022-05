Letizia di Spagna infiamma in rosso | aderenze e zip seducenti

Leggi su dilei

(Di lunedì 9 maggio 2022)diritorna al suo vero amore: il. Per il suo primo impegno settimanale, la Reina opta per un abito che, e non solo per il colore, di Carolina Herrera, che gioca con elementi ad alta seduzione.didimentica l’imbarazzodiarriva all’Auditorium ICEX a Madrid per presenziare alla tavola rotonda del Competitive Advantages of Filming in Spain, diventata l’occasione per presentare il suo stratosferico look. D’altro canto, negli ultimi eventi pubblici gli outfit di Donnasono stati al centro dell’attenzione. Come il vestito bicolore, bianco e nero, di Mango, che è stato protagonista di un divertente siparietto. Infatti, si è trovata sul palco una donna ...