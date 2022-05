Juventus, Tardelli: “Alexander-Arnold è nei sogni bianconeri” (Di lunedì 9 maggio 2022) Juventus, Tardelli- L’ex calciatore bianconero ha parlato dei bisogni della Juventus nel prossimo mercato lanciando un nome clamoroso. LE SUE PAROLE “Ma bisogna vedere come Allegri vorrà giocare. Io credo che inizierà il prossimo campionato con un’idea precisa e la Juve andrà in quella direzione. I giocatori che piacciono a me non si possono comprare. Se volete un nome, va bene: Alexander-Arnold. Che fenomeno”. Nel mondo della Juventus, va data una scossa forte anche in vista della prossima stagione che dovrà in qualche modo riscattare questa in corso. Una stagione che ha visto la squadra di Allegri su una grande altalena che non è mai andata forte come doveva visto anche gli acquisti di Gennaio. Il nome ha proferito Tardelli ad oggi è davvero ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 9 maggio 2022)- L’ex calciatore bianconero ha parlato dei bidellanel prossimo mercato lanciando un nome clamoroso. LE SUE PAROLE “Ma bisogna vedere come Allegri vorrà giocare. Io credo che inizierà il prossimo campionato con un’idea precisa e la Juve andrà in quella direzione. I giocatori che piacciono a me non si possono comprare. Se volete un nome, va bene:. Che fenomeno”. Nel mondo della, va data una scossa forte anche in vista della prossima stagione che dovrà in qualche modo riscattare questa in corso. Una stagione che ha visto la squadra di Allegri su una grande altalena che non è mai andata forte come doveva visto anche gli acquisti di Gennaio. Il nome ha proferitoad oggi è davvero ...

