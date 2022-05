Il "Terminator" del Battaglione Azov: braccio amputato, cosa si è fatto mettere per sterminare i russi | Guarda (Di lunedì 9 maggio 2022) Sui social girano le foto di Ilya Samoilenko, responsabile dell'intelligence del Battaglione Azov ancora asserragliato nel bunker delle acciaierie Azovstal a Mariupol. E'è il "Terminator" dei soldati ucraini considerati dai russi "nazisti" da sterminare. Anzi, per dirla con le parole degli alleati ceceni guidati dal "macellaio" Kadyrov, da "sgozzare uno a uno". braccio destro amputato, sostituito da una protesi in titanio con uncino al posto della mano, utile anche come appoggio ergonomico per le mitragliatrici durante le operazioni in prima linea sul fronte. E c'è chi giura che anche un occhio sia artificiale. Entrambi, il braccio e la pupilla, sono stati persi durante la guerra in Donbass che va avanti dal 2014, immolati nel nome ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Sui social girano le foto di Ilya Samoilenko, responsabile dell'intelligence delancora asserragliato nel bunker delle acciaieriestal a Mariupol. E'è il "" dei soldati ucraini considerati dai"nazisti" da. Anzi, per dirla con le parole degli alleati ceceni guidati dal "macellaio" Kadyrov, da "sgozzare uno a uno".destro, sostituito da una protesi in titanio con uncino al posto della mano, utile anche come appoggio ergonomico per le mitragliatrici durante le operazioni in prima linea sul fronte. E c'è chi giura che anche un occhio sia artificiale. Entrambi, ile la pupilla, sono stati persi durante la guerra in Donbass che va avanti dal 2014, immolati nel nome ...

