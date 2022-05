Advertising

GdB_it : Furbetti vaccino a Biella, a ottobre l'udienza preliminare - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Furbetti del vaccino a Biella: richiesta di rinvio a giudizio per 24 - vco24news : Furbetti del vaccino a Biella: richiesta di rinvio a giudizio per 24 - fedenann_94 : @IlMici8 Ma furbetti cosa? Il vaccino non è mica una punizione - Jenny041178 : @guidomarchello Lo sanno anche i sassi che il vaccino non è sinonimo di non contagiosità, Pfizer ha dichiaratamente… -

E' stata fissata per ottobre l'udienza preliminare per i 24 indagati nell'inchiesta sui "furbetti del vaccino". L'indagine condotta dalla procura di Biella è arrivata a conclusione ed è stato chiesto il rinvio a giudizio per i vertici dell'Asl Biella, in carica all'epoca dei fatti, per ...

Furbetti vaccino a Biella, a ottobre l'udienza preliminare - Cronaca E' stata fissata per ottobre l'udienza preliminare per i 24 indagati nell'inchiesta sui "furbetti del vaccino". (ANSA)

Il New York Time di oggi mette in discussione l'efficacia dei vaccini anti COVID-19 visto l'incremento dei ricoveri nel paese col più elevato tasso di vaccinazione al mondo.