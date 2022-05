Dopo Clementino anche Lorella Boccia salta Made in Sud | positiva

(Di lunedì 9 maggio 2022) I fan diavevano fiutato che ci fosse qualcosa di strano nell’aria. La conduttrice ama condividere spesso sui social i video delle sue giornate. Non è una ossessionata da Instagram ma mostra con piacere alcuni momenti della sua vita e visto che neppure ieri, in occasione della sua prima festa della mamma, aveva postato qualcosa, avevano capito che ci fosse qualcosa di strano. Ed effettivamente,che ieri è trapelata la notizia della sua assenza dain Sud per la puntata di oggi, 9 maggio 2022,ha spiegato il perchè della sua assenza. La conduttrice del programma di Rai 2 è risultataal covid 19. Pochi giorniil suo collega e compagno di viaggio, è toccato ...

Advertising

elvi_or : La cosa più bella è la conduttrice. Bella e simpatica Dopo di lei Clementino, per il resto fate chiagnere #MADEinSUD -

DiLei

Non è chiaro neppure se tornerà a disposizioneo toccherà attendere ancora un po'. Made ... sta facendo segnare un vero e proprio crollo progressivo degli ascolti settimanasettimana, ...... Loredana Bertè, Orietta Berti e. I nove musicisti si avvicendano sul palco seguendo un ... Claudia Arvati (1960) è originaria di Mantova, romana d'adozione, ex enfant prodige che,anni ... Made in Sud, perché Lorella Boccia non ci sarà: nuovo imprevisto dopo Clementino Anche Lorella Boccia è risultata positiva al covid 19, dopo Clementino. Salta la puntata di Made in Sud di oggi ...Made in sud, dopo l’assenza della scorsa settimana di Clementino anche Lorella Boccia questa sera non sarà presente: ecco il motivo. Il 19 aprile è iniziata la nuova edizione di Made In Sud. Lo show ...