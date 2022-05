“Davvero non avete capito?”. Barù e Jessica Selassié, parla ai fan: “Cosa siamo io e lei” (Di lunedì 9 maggio 2022) Ormai siamo quasi a ridosso della stagione estiva e il ‘GF Vip 6’ è un lontano ricordo, ma i protagonisti dell’ultima edizione del reality show di Alfonso Signorini sono rimasti nel cuore della gente. E ancora oggi si parla costantemente di ciò che stanno facendo all’esterno del programma. Ancora una volta le attenzioni si sono rivolte su Barù e Jessica Selassié, con il nipote di Costantino della Gherardesca che ha deciso di rompere il silenzio e spiegare quale sia realmente il rapporto con la princess. A proposito di Barù e Jessica Selassié, lei nei giorni scorsi ha dato vita ad alcune Instagram stories. Lo sfondo in cui era presente la princess etiope durante quei brevi video presentava una cornice dorata di un quadro e un divano di colore ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 9 maggio 2022) Ormaiquasi a ridosso della stagione estiva e il ‘GF Vip 6’ è un lontano ricordo, ma i protagonisti dell’ultima edizione del reality show di Alfonso Signorini sono rimasti nel cuore della gente. E ancora oggi sicostantemente di ciò che stanno facendo all’esterno del programma. Ancora una volta le attenzioni si sono rivolte su, con il nipote di Costantino della Gherardesca che ha deciso di rompere il silenzio e spiegare quale sia realmente il rapporto con la princess. A proposito di, lei nei giorni scorsi ha dato vita ad alcune Instagram stories. Lo sfondo in cui era presente la princess etiope durante quei brevi video presentava una cornice dorata di un quadro e un divano di colore ...

