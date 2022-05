Cosa c’è dietro il tweet sulla possibilità della sua «morte in circostanze sospette» di Elon Musk (Di lunedì 9 maggio 2022) Tutto è cominciato con un tweet Elon Musk nel suo tipico stile: «Se muoio in circostanze misteriose, è stato bello conoscervi». Una frase che conferma – se ancora ce ne fosse bisogno – l’utilizzo ironico che il nuovo e unico proprietario di Twitter dopo un’offerta di 44 miliardi di dollari ha fatto. La spiegazione di queste parole è stata data da Musk stesso, che ha fornito una spiegazione a quel suo tweet pubblicando una dichiarazione che Rogozin (politico, manager russo e Direttore generale dell’agenzia spaziale Roscosmos dal 2018) ha inviato ai media russi. If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya — Elon Musk (@ElonMusk) May 9, 2022 LEGGI ANCHE >>> Elon ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 9 maggio 2022) Tutto è cominciato con unnel suo tipico stile: «Se muoio inmisteriose, è stato bello conoscervi». Una frase che conferma – se ancora ce ne fosse bisogno – l’utilizzo ironico che il nuovo e unico proprietario di Twitter dopo un’offerta di 44 miliardi di dollari ha fatto. La spiegazione di queste parole è stata data dastesso, che ha fornito una spiegazione a quel suopubblicando una dichiarazione che Rogozin (politico, manager russo e Direttore generale dell’agenzia spaziale Roscosmos dal 2018) ha inviato ai media russi. If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya —(@) May 9, 2022 LEGGI ANCHE >>>...

NicolaPorro : ?? I nostri bambini mascherati a #scuola? C'è chi dice no, ecco cosa è successo ?? - silvia_sb_ : Da madre lavoratrice avrei diversi aggettivi per commentare ciò che ha detto #elisabettafranchi. C’è solo una cosa… - AlexBazzaro : @CottarelliCPI C’è solo una cosa più oscena del razzismo. Quello malcelato dal perbenismo. - cmqmarteena : Se c’è una cosa che mi fa andare il sangue al cervello è mia mamma che mi dice che non posso buttare/dare via i ves… - MGheparda : RT @Antroquartiere: C'è una cosa terribilmente etnocentrica mascherata da 'amore per la diversità' che mi fa sclerare: il dire che tutte le… -

Elizabeth Olsen sulle critiche ai film Marvel: 'Mi irrita quando la gente li fa sembrare un'arte inferiore' Cosa ne pensate delle parole di Elizabeth Olsen Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto! Se volete, potete restare in contatto con la redazione di ... GP Miami: i top e flop Senza sbagliare, ed è stata questa la differenza rispetto ad Imola , anche se va detta un'altra cosa: menomale che Perez avesse un problema al motore, altrimenti sia lui che Sainz sarebbero state ... La Repubblica ne pensate delle parole di Elizabeth Olsen Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto! Se volete, potete restare in contatto con la redazione di ...Senza sbagliare, ed è stata questa la differenza rispetto ad Imola , anche se va detta un'altra: menomale che Perez avesse un problema al motore, altrimenti sia lui che Sainz sarebbero state ... Eurocup, esame di tedesco per la Virtus: dentro o fuori, in palio c'è la semifinale