(Di lunedì 9 maggio 2022) Dopo una settimana in “rosso” i listini europei non riescono a "rialzare la testa",ndo al netto ribasso e ampliando le perdite nel finale Segui su affaritaliani.it

XrpFan76495 : Avete dato un’occhiata all’andamento degli indici di borsa USA? Non mi sembra un gran lunedì… domani? Martedì nero… - Affaritaliani : Borsa, lunedì ad alta tensione: Milano chiude a -2,7%. Crolla l'energia -

Il Sussidiario.net

Sessione da dimenticare per laUSA , con il Dow Jones che sta lasciando sul terreno l'1,60%, portando avanti la scia ...09/05/2022 16:00 USA : Scorte ingrosso, mensile (preced. 2,8%) ..., a Milano bene Leonardo. Pioggia di vendite su Amplifon e Diasorinad alta tensione in: dopo una settimana in 'rosso' l' Europa prosegue sulla stessa falsa riga, chiudendo al netto ribasso e ampliando le perdite nel finale. In sofferenza anche Wall ... ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 9 MAGGIO 2022/ Chiusura a -2,74%