Auto con 19enne alla guida esce fuori strada | incidente nei pressi di Pioppo

Leggi su filodirettomonreale

(Di lunedì 9 maggio 2022) MONREALE – Si è verificato un bruttointorno alle 1830 di oggi, sulla statale 186, appenal’abitato di. Coinvolta un’mobile con a bordo 5 ragazze, tutte residenti a Partinico. Durante un sorpasso, in base al racconto rilasciato a caldo da una di loro, la ragazza, dell’età di 19 anni, avrebbe fatto una brusca manovra per evitare un furgone proveniente dcorsia opposta. Avrebbe così perso il controllo della piccola utilitaria, che è finita sopra il muretto laterale. Due ruote sono finite sospese sul burrone. Al di sotto scorre il fiume Sant’Elia. “Un miracolo che la macchina non sia finita giù per lia scarpata”, commentano i presenti accorsi sul posto. Il muretto laterale è alto 30/40 centimetri. Sarebbe bastato poco perché ...