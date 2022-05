Ascolti tv domenica 8 maggio 2022 (Di lunedì 9 maggio 2022) La ‘guerra’ della tv si combatte a colpi di punti di percentuali, audience e gradimento dei programmi. Chi ha vinto la battaglia dello share in prima serata? Chi ha dominato gli Ascolti tv in prime time di ieri domenica 8 maggio 2022? RaiUno manda in onda il film Rinascere la storia della tragica aggressione a … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 9 maggio 2022) La ‘guerra’ della tv si combatte a colpi di punti di percentuali, audience e gradimento dei programmi. Chi ha vinto la battaglia dello share in prima serata? Chi ha dominato glitv in prime time di ieri? RaiUno manda in onda il film Rinascere la storia della tragica aggressione a … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

CorriereCitta : Ascolti Tv domenica 8 maggio 2022: Rinascere, Big Show, Che tempo che fa, dati Auditel e share - nocchi_rita : RT @rainbow20202020: Leggo che Mara ha cancellato l'ospitata di M a Domenica In per promuovere il film. Tocca rifare la stessa domanda di q… - lightbluepower : RT @rainbow20202020: Leggo che Mara ha cancellato l'ospitata di M a Domenica In per promuovere il film. Tocca rifare la stessa domanda di q… - topo1966 : RT @RovetoArdente: Maria, Vergine del silenzio, che ascolti la #Parola e la conservi, aprici la via del silenzio. Santa domenica a tutti!… - PaoloTaioli : RT @RovetoArdente: Maria, Vergine del silenzio, che ascolti la #Parola e la conservi, aprici la via del silenzio. Santa domenica a tutti!… -