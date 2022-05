Visita a sorpresa per la First Lady Usa Jill Biden in Ucraina: l'abbraccio con la moglie di Zelensky, 'sparita' dall'inizio del conflitto (Di domenica 8 maggio 2022) La First Lady Ucraina Olena Zelenska ha ringraziato Jill Biden per il suo ''atto coraggioso'' compiuto con una Visita a sorpresa a Uzhhorod, nell'ovest dell'Ucraina vicino al confine slovacco, dove ha Visitato una scuola adibita a centro di accoglienza per i rifugiati. "Comprendiamo cosa comporta per la First Lady degli Stati Uniti venire qui durante una guerra, quando ogni giorno si svolgono azioni militari, dove le sirene aeree suonano ogni giorno, anche oggi", ha detto la moglie del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. E' la prima volta che Zelenska appare in pubblico dal 24 febbraio, data dell'inizio dell'invasione russa, secondo quanto ... Leggi su lastampa (Di domenica 8 maggio 2022) LaOlena Zelenska ha ringraziatoper il suo ''atto coraggioso'' compiuto con unaa Uzhhorod, nell'ovest dell'vicino al confine slovacco, dove hato una scuola adibita a centro di accoglienza per i rifugiati. "Comprendiamo cosa comporta per ladegli Stati Uniti venire qui durante una guerra, quando ogni giorno si svolgono azioni militari, dove le sirene aeree suonano ogni giorno, anche oggi", ha detto ladel presidente ucraino Volodymyr. E' la prima volta che Zelenska appare in pubblico dal 24 febbraio, data dell'dell'invasione russa, secondo quanto ...

