Sindaco Rieti, "'boia chi molla' è un motto non un reato" (Di domenica 8 maggio 2022) ""boia chi molla" è un motto, radicato nella storia d'Italia, non un indizio di reato. Pronunciarlo in un intervento nel quale si esorta a non desistere un attimo dal fare campagna elettorale ...

elio_vito : Per favore, @forza_italia, prendiamo subito le distanze, espelliamo il sindaco di Rieti che ha pronunciato le orrib… - lauraboldrini : Il sindaco di #Rieti, centrodestra, presenta la sua ricandidatura al grido di “Boia chi molla”. Vergognoso. È grav… - lucianonobili : Le parole del sindaco di Rieti Cicchetti al grido di “Boia che molla”, sono inaccettabili. @ItaliaViva non ha nulla… - antonio_staglia : RT @gennaromigliore: Che vergogna avere in questo paese politici come il sindaco di Rieti che, chiudendo la presentazione del candidato del… - ManuelaFioren : RT @elio_vito: Per favore, @forza_italia, prendiamo subito le distanze, espelliamo il sindaco di Rieti che ha pronunciato le orribili parol… -