Roma, Alcaraz rinuncia agli Internazionali: 'Non gioco, devo essere concentrato al 100% per Parigi'

'Credo che a Roma non andrò, dovrò esser concentrato al 100% su Parigi. Preferisco rinunciare e recuperare per arrivare al meglio al Roland Garros'. Lo ha detto Carlos Alcaraz, fresco vincitore del ...

