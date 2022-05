Per la nostra magistratura Mps fu distrutta dagli alieni (Di domenica 8 maggio 2022) Tutti assolti. Il Monte dei Paschi di Siena, la banca più antica del mondo, l'orgoglio di Siena e dell'Italia, non è stata distrutta da nessuno. Sono stati gli alieni, forse sono stati i no vax o forse è stato Putin. Questo è il verdetto della corte di appello di Milano che ha ribaltato il giudizio di primo grado assolvendo tutti i protagonisti del processo Monte dei Paschi e che vedeva affiancati personaggi la cui responsabilità pareva solare ad altri che, probabilmente, in effetti non meritavano la condanna in quanto meri esecutori di spregiudicate manovre finanziarie per occultare l'enorme buco creatosi con numerose spoliazioni culminate con il disastroso acquisto della banca Antonveneta. Qui sta però il vulnus iniziale di tutta questa storia: il processo è stato fatto alle manovre per nascondere il cadavere mentre non si è mai voluto indagare a ... Leggi su iltempo (Di domenica 8 maggio 2022) Tutti assolti. Il Monte dei Paschi di Siena, la banca più antica del mondo, l'orgoglio di Siena e dell'Italia, non è statada nessuno. Sono stati gli, forse sono stati i no vax o forse è stato Putin. Questo è il verdetto della corte di appello di Milano che ha ribaltato il giudizio di primo grado assolvendo tutti i protagonisti del processo Monte dei Paschi e che vedeva affiancati personaggi la cui responsabilità pareva solare ad altri che, probabilmente, in effetti non meritavano la condanna in quanto meri esecutori di spregiudicate manovre finanziarie per occultare l'enorme buco creatosi con numerose spoliazioni culminate con il disastroso acquisto della banca Antonveneta. Qui sta però il vulnus iniziale di tutta questa storia: il processo è stato fatto alle manovre per nascondere il cadavere mentre non si è mai voluto indagare a ...

Advertising

albertoangela : L’Africa è il luogo dove tutto è cominciato, è lì che la nostra specie, l’Homo sapiens, è nata. Nelle mie ricerche… - Pontifex_it : Oggi, in tanti Paesi, si celebra la Festa della mamma. Ricordiamo con affetto le nostre mamme, anche quelle che non… - lauraboldrini : Il sindaco di #Rieti, centrodestra, presenta la sua ricandidatura al grido di “Boia chi molla”. Vergognoso. È grav… - szampa56 : RT @Pontifex_it: Oggi, in tanti Paesi, si celebra la Festa della mamma. Ricordiamo con affetto le nostre mamme, anche quelle che non sono p… - chacharliecha : RT @Pontifex_it: Oggi, in tanti Paesi, si celebra la Festa della mamma. Ricordiamo con affetto le nostre mamme, anche quelle che non sono p… -