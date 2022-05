Osimhen: “C’è solo un modo di sopravvivere, chi mi sorpassa non mi preoccupa” (Di domenica 8 maggio 2022) Victor Osimhen lancia un messaggio sui social Parole misteriose dell’attaccante numero 9 azzurro sul proprio profilo ufficiale. Ecco quanto ha scritto: “C’è solo un modo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 8 maggio 2022) Victorlancia un messaggio sui social Parole misteriose dell’attaccante numero 9 azzurro sul proprio profilo ufficiale. Ecco quanto ha scritto: “C’èun… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

TuttoMercatoWeb : Il Napoli fissa il prezzo, Osimhen costa 110 milioni. In Premier c'è la fila, ci pensa il Milan - ViSal_Corecap : @C___Jimmy @jo19N26 @Gino_1926 Non mi riferivo a te,ne abbiamo parlato prima di Osimhen e sei giunto anche a una co… - MaCheEmozione : @ViSal_Corecap @C___Jimmy @dnapoli1997 Questa è un'altra cosa che il napoli twitter non capisce: se Osimhen fosse p… - ViSal_Corecap : @MaCheEmozione @C___Jimmy @dnapoli1997 Avere la tecnica di Milik e la prestanza di Osimhen Significa essere Cristiano Ronaldo - LSerena23 : @C___Jimmy @MaCheEmozione @dnapoli1997 Si ma se non sai come si fa, perché dici che Osimhen avrebbe dovuto fare uno… -