"Nell'ascensore del Tg2". Gesto intimidatorio, esplode il caso in Rai: indaga la Digos (Di domenica 8 maggio 2022) Un Gesto intimidatorio orribile, l'effige di una delle pagine peggiori della nostra storia patria che entra nel cuore del servizio pubblico d'informazione. E' la stella a cinque punte, simbolo delle Br, che ieri sera è stata rinvenuta impressa all'interno di un ascensore della redazione del Tg2, a Saxa Rubra. Il Comitato di Redazione del giornale ha vergato un comunicato sull'accaduto, su cui indaga la Digos, e "respinge ogni tentativo di minaccia nei confronti della redazione. Il ritorno a tempi bui pervasi dalla violenza non ci sarà: con il lavoro quotidiano le giornaliste e i giornalisti del Tg2 dicono no alla violenza". La notizia è rimbalzata ieri sera, prima di cena, nei lanci d'agenzia e da lì si innesca il circuito di reazioni del mondo politico che si stringe attorno al direttore del ...

