Napoli promosso | “Esorcizza la delusione scudetto | in trasferta è fenomenale”

(Di domenica 8 maggio 2022) Ilbatte il Torino con il gol di Fabian Ruiz e blinda il terzo posto a due giornate dalla fine. Gli azzurri anche con il Torino hanno fatto vedere che possono vincere con chiunque, anche quando la giornata non si mette proprio benissimo. Perché gli uomini di Spalletti, prima di arrivare al gol sono riusciti a sbagliare molte occasioni. Il rigore di Insigne e l’occasione, sempre del talento napoletano a tu per tu con il portiere, sono esempi che calzano a pennello. Insigne è stato criticato moltissimo per le occasioni sprecate. Ilha trovato la via del gol grazie a Fabian Ruiz, proprio quando gli spazi sembravano chiudersi sempre di più. Così per ilsono arrivati altri tre punti in. Praticamente la squadra di Spalletti quando gioca fuori casa non sbaglia mai, o quasi. Ecco quanto scrive ...