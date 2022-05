Milan, Pioli: “Siamo un gruppo forte ed unito. Su Maignan…” (Di domenica 8 maggio 2022) Milan Pioli – Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Milan Tv, dopo il successo contro il Verona. Ecco quanto affermato. Sulla rimonta? Peccato andare sotto, abbiamo giocato davvero bene nei primi 25 minuti. Grande vittoria meritata, è una bella soddisfazione. PenSiamo alla prossima. È già da un po’ che stiamo giocando partite da dentro e fuori, posSiamo solo prepararle al meglio ed entrare in campo per dare tutto quello che abbiamo. Leao e Tonali? Sono stati fantastici. Penso che valga sempre che la squadra esalta le caratteristiche dei singoli. Quanto è stato importante Maignan in fase di possesso palla? Tantissimo, ormai in Italia tante squadre marcano tutti i possessori di palla. Maignan lo sta facendo molto bene. ... Leggi su seriea24 (Di domenica 8 maggio 2022)– Stefano, allenatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni diTv, dopo il successo contro il Verona. Ecco quanto affermato. Sulla rimonta? Peccato andare sotto, abbiamo giocato davvero bene nei primi 25 minuti. Grande vittoria meritata, è una bella soddisfazione. Penalla prossima. È già da un po’ che stiamo giocando partite da dentro e fuori, possolo prepararle al meglio ed entrare in campo per dare tutto quello che abbiamo. Leao e Tonali? Sono stati fantastici. Penso che valga sempre che la squadra esalta le caratteristiche dei singoli. Quanto è stato importante Maignan in fase di possesso palla? Tantissimo, ormai in Italia tante squadre marcano tutti i possessori di palla. Maignan lo sta facendo molto bene. ...

