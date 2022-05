LIVE Venezia-Olimpia Milano, Serie A basket 2022 in DIRETTA: ultima giornata in tempo reale (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.35 Arbitri: Michele Rossi, Denny Borgioni, Gianluca Capotorto. 20.30 Nella scorsa annata le due squadre si sono affrontate sette volte: due in regular season, in semifinale di Supercoppa e Coppa Italia e tre volte nella Serie playoff. L’Umana Reyer ha conquistato solo il match di ritorno della stagione regolare. 20.25 In caso di vittoria, la formazione di coach De Raffaele si assicurerebbe il quarto posto nel tabellone playoff e il fattore campo a favore nei quarti di finale. 20.20 L’Umana Reyer Venezia, dopo aver battuto Pesaro, torna al Taliercio per sfidare l’AX Armani Exchange Milano, reduce dalla vittoria con Brindisi e il k.o. di Treviso. 20.15 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.35 Arbitri: Michele Rossi, Denny Borgioni, Gianluca Capotorto. 20.30 Nella scorsa annata le due squadre si sono affrontate sette volte: due in regular season, in semifinale di Supercoppa e Coppa Italia e tre volte nellaplayoff. L’Umana Reyer ha conquistato solo il match di ritorno della stagione regolare. 20.25 In caso di vittoria, la formazione di coach De Raffaele si assicurerebbe il quarto posto nel tabellone playoff e il fattore campo a favore nei quarti di finale. 20.20 L’Umana Reyer, dopo aver battuto Pesaro, torna al Taliercio per sfidare l’AX Armani Exchange, reduce dalla vittoria con Brindisi e il k.o. di Treviso. 20.15 Buonasera e benvenuti allatestuale di ...

