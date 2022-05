Lazio, Sarri disperato: addii pesantissimi, sono tutti titolari (Di domenica 8 maggio 2022) La Lazio è in corsa per un posto nella prossima Europa League; durante il mercato estivo, però, Sarri rischia di vedere diverse cessioni. Dopo la vittoria, in extremis, contro lo Spezia (in cui non sono mancate le polemiche per il gol di Acerbi), la Lazio è salita al sesto posto ed è in piena corsa per qualificarsi alla prossima Europa League. Obiettivo da non fallire se si vuole continuare a crescere dal punto di vista internazionale ed avere, come obiettivo, quello di vincere un trofeo importante. Sarri è stato preso anche per questo ma il tecnico ha bisogno di rinforzi anche se, in vista del prossimo anno, il rischio è quello di non poter contare su alcuni pilastri determinanti. LaPresseIn difesa la Lazio rischia di perdere due elementi molto importanti, Acerbi e Luiz Felipe. Il ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 8 maggio 2022) Laè in corsa per un posto nella prossima Europa League; durante il mercato estivo, però,rischia di vedere diverse cessioni. Dopo la vittoria, in extremis, contro lo Spezia (in cui nonmancate le polemiche per il gol di Acerbi), laè salita al sesto posto ed è in piena corsa per qualificarsi alla prossima Europa League. Obiettivo da non fallire se si vuole continuare a crescere dal punto di vista internazionale ed avere, come obiettivo, quello di vincere un trofeo importante.è stato preso anche per questo ma il tecnico ha bisogno di rinforzi anche se, in vista del prossimo anno, il rischio è quello di non poter contare su alcuni pilastri determinanti. LaPresseIn difesa larischia di perdere due elementi molto importanti, Acerbi e Luiz Felipe. Il ...

