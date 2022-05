La "profezia" di Capuozzo: "9 maggio? Cosa farà Putin..." (Di domenica 8 maggio 2022) Intervista allo storico inviato di Mediaset: "Bucha? Un mito intoccabile, ma io ho posto delle domande" Leggi su ilgiornale (Di domenica 8 maggio 2022) Intervista allo storico inviato di Mediaset: "Bucha? Un mito intoccabile, ma io ho posto delle domande"

Advertising

anna_kouadio : RT @Libero_official: #9maggio? 'Non la guerra totale, ma una disponibilità a sospendere il fuoco e trattare': la clamorosa teoria di #ToniC… - MauroPetricca : RT @Libero_official: #9maggio? 'Non la guerra totale, ma una disponibilità a sospendere il fuoco e trattare': la clamorosa teoria di #ToniC… - puntodilucescam : Toni Capuozzo, la profezia sul 9 maggio: 'Cessate il fuoco dalla Piazza Rossa', la prossima mossa di Putin? - MariellaLoi : RT @Libero_official: #9maggio? 'Non la guerra totale, ma una disponibilità a sospendere il fuoco e trattare': la clamorosa teoria di #ToniC… - MariellaLoi : Toni Capuozzo, la profezia sul 9 maggio: 'Cessate il fuoco dalla Piazza Rossa', la prossima mossa di Putin? – Liber… -