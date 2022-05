“In Ucraina serve dialogo a oltranza, fornire armi porta solo massacri di militari e civili”: parla l’ammiraglio De Felice (Di domenica 8 maggio 2022) Roma, 8 mag – “fornire solo armi all’Ucraina senza sforzarsi di trovare un dialogo o un confronto diplomatico, non porta da nessuna parte“, avverte l’ammiraglio di divisione (ris.) Nicola De Felice. La linea Nato-Usa-Ue porta piuttosto “al massacro dell’esercito ucraino ivi compresi i danni collaterali nelle migliaia di vittime civili coinvolte in una resistenza ad oltranza”. Esperto di sicurezza nazionale, più volte intervenuto su queste colonne per “leggere” la guerra russo-Ucraina fuori dal coro mainstream, De Felice ci spiega bisogna puntare sul dialogo a oltranza. Ammiraglio, il flusso continuo di armi a Kiev ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 8 maggio 2022) Roma, 8 mag – “all’senza sforzarsi di trovare uno un confronto diplomatico, nonda nessuna parte“, avvertedi divisione (ris.) Nicola De. La linea Nato-Usa-Uepiuttosto “al massacro dell’esercito ucraino ivi compresi i danni collaterali nelle migliaia di vittimecoinvolte in una resistenza ad”. Esperto di sicurezza nazionale, più volte intervenuto su queste colonne per “leggere” la guerra russo-fuori dal coro mainstream, Deci spiega bisogna puntare sul. Ammiraglio, il flusso continuo dia Kiev ...

