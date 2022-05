Guerra Ucraina, Di Maio: «Non possiamo fornire armi per colpire il suolo russo» (Di domenica 8 maggio 2022) L’Italia continuerà a lavorare per la pace tra Kiev e Mosca, ma «non può pensare di fornire armi all’Ucraina per colpire obiettivi in territorio russo». È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ribadendo la volontà del governo Draghi di «supportare il Paese invaso e il suo esercito per la sua legittima difesa». Il titolare della Farnesina vorrebbe «vedere più Paesi Ue attivi per rimettere in moto il negoziato partendo dalle concessioni di Zelensky sulla Crimea. Putin ora deve dimostrare di venire al tavolo», anche alla luce del fatto che il presidente ucraino «ha fatto aperture molto grandi che possono aprire la strada per il cessate il fuoco». Quanto al presidente russo Putin che, come dichiarato da Di Maio «voleva ridurre la Nato ... Leggi su open.online (Di domenica 8 maggio 2022) L’Italia continuerà a lavorare per la pace tra Kiev e Mosca, ma «non può pensare diall’perobiettivi in territorio». È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri Luigi Di, ribadendo la volontà del governo Draghi di «supportare il Paese invaso e il suo esercito per la sua legittima difesa». Il titolare della Farnesina vorrebbe «vedere più Paesi Ue attivi per rimettere in moto il negoziato partendo dalle concessioni di Zelensky sulla Crimea. Putin ora deve dimostrare di venire al tavolo», anche alla luce del fatto che il presidente ucraino «ha fatto aperture molto grandi che possono aprire la strada per il cessate il fuoco». Quanto al presidentePutin che, come dichiarato da Di«voleva ridurre la Nato ...

