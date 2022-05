Covid: casi sotto i mille e 3 morti in Sardegna (Di domenica 8 maggio 2022) In Sardegna nelle ultime 24 ore si registrano 916 casi confermati di positività al Covid (di cui 774 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 5934 ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 8 maggio 2022) Innelle ultime 24 ore si registrano 916confermati di positività al(di cui 774 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 5934 ...

