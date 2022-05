Calcagno: “Decreto crescita pro stranieri? Noi non ci fermeremo” (Di domenica 8 maggio 2022) Il presidente dell’Assocalciatori, Umberto Calcagno, durante una telefonata con l’ANSA ha criticato duramente le ipotesi di modifiche al Decreto crescita nella parte degli sgravi fiscali per i calciatori provenienti dall’estero: “La politica e la parte apicale del calcio dimostrano purtroppo una colpevole lontananza dai problemi dei nostri vivai nazionali, che sono il futuro del movimento e degli sport in generale. La nostra battaglia non si fermerà. Non potrò nascondere tutta la mia delusione se fosse vero che la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega allo sport, Valentina Vezzali, si è volutamente appiattita sulle posizioni di chi non vuole il bene del nostro mondo. Chiunque si intenda di calcio dovrà onestamente ammettere che l’eventuale previsione di un tetto reddituale di soli 500.000 euro per ... Leggi su sportface (Di domenica 8 maggio 2022) Il presidente dell’Assocalciatori, Umberto, durante una telefonata con l’ANSA ha criticato duramente le ipotesi di modifiche alnella parte degli sgravi fiscali per i calciatori provenienti dall’estero: “La politica e la parte apicale del calcio dimostrano purtroppo una colpevole lontananza dai problemi dei nostri vivai nazionali, che sono il futuro del movimento e degli sport in generale. La nostra battaglia non si fermerà. Non potrò nascondere tutta la mia delusione se fosse vero che la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega allo sport, Valentina Vezzali, si è volutamente appiattita sulle posizioni di chi non vuole il bene del nostro mondo. Chiunque si intenda di calcio dovrà onestamente ammettere che l’eventuale previsione di un tetto reddituale di soli 500.000 euro per ...

