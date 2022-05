Boxe: Bivol batte Canelo Alvarez e mantiene la cintura dei pesi mediomassimi (Di domenica 8 maggio 2022) Alla T-Mobile Arena di Las Vegas Dmitry Bivol ha sconfitto Canelo Alvarez per decisione unanime (115-113, 115-113 e 115-113) e ha così mantenuto il titolo Mondiale WBA dei pesi mediomassimi. Non è dunque riuscita l’impresa a Canelo di conquistare il titolo in cinque categorie differenti, traguardo raggiunto soltanto da altri cinque combattenti nella storia della Boxe. Per Bivol si tratta della 20ma vittoria consecutiva. La cintura resta ancora al russo. Bivol ha dominato il match ai punti contro uno dei migliori pugili della storia e i tre cartellini dei giudici probabilmente non rendono l’idea di come sia andato realmente il match. Il russo si è infatti dimostrato superiore in almeno otto dei dodici ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) Alla T-Mobile Arena di Las Vegas Dmitryha sconfittoper decisione unanime (115-113, 115-113 e 115-113) e ha così mantenuto il titolo Mondiale WBA dei. Non è dunque riuscita l’impresa adi conquistare il titolo in cinque categorie differenti, traguardo raggiunto soltanto da altri cinque comnti nella storia della. Persi tratta della 20ma vittoria consecutiva. Laresta ancora al russo.ha dominato il match ai punti contro uno dei migliori pugili della storia e i tre cartellini dei giudici probabilmente non rendono l’idea di come sia andato realmente il match. Il russo si è infatti dimostrato superiore in almeno otto dei dodici ...

DeliuJuxhin : @P4P_Boxe_ITA Per me 117 - 111 @bivol_d , @Canelo dovrebbe lasciar stare sopra i 76 kg anche perché se non becca ma… - matteosilanus : @P4P_Boxe_ITA Il mio personale cartellino recita: Bivol 117 Canelo 111 - P4P_Boxe_ITA : 115-113 fa ridere ma giustizia è fatta. Rispetto per Bivol! E per Canelo pure, ma le 175 libbre sono troppo per lui… - kappotto : @P4P_Boxe_ITA Si, bivol molto bravo in difesa e che bei diretti! - P4P_Boxe_ITA : @kappotto Vero. Come fece con Callum Smith. Buon Bivol per ora però -