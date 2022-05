Ucraina: 50 donne e bambini evacuati dall’Acciaieria di Mariupol. La Duma accusa gli Usa di partecipare alla guerra (Di sabato 7 maggio 2022) L'evacuazione dall'acciaieria di Mariupol, faticosamente, sta andando avanti. Cinquanta tra donne, bambini e anziani sono stati evacuati oggi, 7 ,aggio 2022, ma non è stato possibile raccogliere i residenti di Mariupol sulla via del ritorno vicino a Port City a causa della violazione del cessate il fuoco da parte dei russi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 7 maggio 2022) L'evacuazione dall'acciaieria di, faticosamente, sta andando avanti. Cinquanta trae anziani sono statioggi, 7 ,aggio 2022, ma non è stato possibile raccogliere i residenti disulla via del ritorno vicino a Port City a causa della violazione del cessate il fuoco da parte dei russi L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

riotta : L'orrore degli stupri di massa sulle donne ucraine a #BuchaMassacre intervista di @LiaQuartapelle @repubblica dopo una missione in #Ucraina - Agenzia_Ansa : UCRAINA I Cinquanta tra donne, bambini e anziani sono stati evacuati dall'acciaieria di Azovstal oggi. Lo ha detto… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | L'allarme del sindaco di Bucha Anatoliy Fedoruk, intervistato dalla trasmissione In VivaVoce a Rai Radio1… - FirenzePost : Ucraina: 50 donne e bambini evacuati dall’Acciaieria di Mariupol. La Duma accusa gli Usa di partecipare alla guerra - DDevil977 : RT @GrazieAlCaxxo: La moglie del macellaio. Quello che in ucraina ha ucciso donne e bambini. Speriamo che almeno una lacrima la stia versan… -