Tacconi | il figlio Andrea | “Papà continua a giocare la sua partita Avanti così”

Advertising

sportmediaset : Tacconi, il figlio sui social: 'Continua a giocare la sua partita' #tacconi #sportmediaset - RobertaFazio7 : RT @sportmediaset: Tacconi, il figlio sui social: 'Continua a giocare la sua partita' #tacconi #sportmediaset - UBrignone : RT @sportmediaset: Tacconi, il figlio sui social: 'Continua a giocare la sua partita' #tacconi #sportmediaset - ParliamoDiNews : Calcio: figlio Tacconi, `papà sta continuando a giocare la sua partita` #Europeidicalcio #Olimpiadi… - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: Il figlio di #Tacconi: 'Papà sta continuando a giocare la sua partita, a lui piace vincere' -

Arrivano nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Stefano, ricoverato dal 23 aprile scorso nell'ospedale di Alessandria dopol'emorragia cerebrale ...sapere come tanno le cose oggi è il..."Avanti così", ha concluso Andrea. Ilvenerdì scorso aveva raccontato a Repubblica.it altri dettagli: "Muove braccia e gambe, risponde agli stimoli, stringe la mano, alza il pollice, ...Stefano Tacconi è ricoverato in ospedale dopo l'emorragia cerebrale di qualche giorno fa. Il figlio, sui social, ha pubblicato un aggiornamento.Stefano Tacconi è ricoverato ad Alessandria per un'emorragia cerebrale. Quasi quotidianamente il figlio Andrea aggiorna i tanti sostenitori dell'ex portiere attraverso post su Facebook. "Papà sta cont ...