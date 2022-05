Storie da raccontare/13 – A me non m’ha mai abbracciato così (Di sabato 7 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Canzone consigliata: Carmen Consoli – In bianco e nero – …a me, non m’ha mai abbracciato così… – – Lo so – risposi senza guardarlo – nemmeno a me – La figura plastica che mi si stagliava davanti, odiosa per quanto bella, continuava a trasmettermi emozioni contrastanti. Sorpresa, invidia, confusione. Una mole difficilmente gestibile di dolore. Cosa c’è di sbagliato nell’abbraccio tra madre e figlio? Nulla. Forse non esserne protagonista ma solo dimenticato spettatore. E comunque non era il gesto in sé a crearmi disagio ma l’espressione della donna: soddisfatta, estasiata. Sembrava tradurre uno stato di beatitudine che non prevedeva altro luogo di pace se non quella stretta. – Mi prendi in braccio? – chiese il bambino allungando schiena e mani. – Certo amore mio. Vieni qua… ... Leggi su distantimaunite (Di sabato 7 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Canzone consigliata: Carmen Consoli – In bianco e nero – …a me, nonmai… – – Lo so – risposi senza guardarlo – nemmeno a me – La figura plastica che mi si stagliava davanti, odiosa per quanto bella, continuava a trasmettermi emozioni contrastanti. Sorpresa, invidia, confusione. Una mole difficilmente gestibile di dolore. Cosa c’è di sbagliato nell’abbraccio tra madre e figlio? Nulla. Forse non esserne protagonista ma solo dimenticato spettatore. E comunque non era il gesto in sé a crearmi disagio ma l’espressione della donna: soddisfatta, estasiata. Sembrava tradurre uno stato di beatitudine che non prevedeva altro luogo di pace se non quella stretta. – Mi prendi in braccio? – chiese il bambino allungando schiena e mani. – Certo amore mio. Vieni qua… ...

