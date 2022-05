Schiaffo a Johnson dal voto locale. Terremoto in Ulster (Di sabato 7 maggio 2022) Le conseguenze si sono fatte sentire in particolare nella nazione dominante del Regno, l'Inghilterra, conquistata in lungo e in largo dal premier della Brexit alle trionfali politiche di fine 2019 7 ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 7 maggio 2022) Le conseguenze si sono fatte sentire in particolare nella nazione dominante del Regno, l'Inghilterra, conquistata in lungo e in largo dal premier della Brexit alle trionfali politiche di fine 2019 7 ...

Advertising

ibis787 : RT @AntonelloFilip3: I TG spazzatura? Zero notizie sulle elezioni in uk. - AntonelloFilip3 : I TG spazzatura? Zero notizie sulle elezioni in uk. - ROGER45051311 : ?? ?????????????Avvenire: Elezioni britanniche, schiaffo a Johnson e l'Ulster diventa nazionalista. - Eposmail : RT @luigiluccarini: #BorisJohnson può solo ringraziare che #LabourParty si è suicidato privandosi della guida di @jeremycorbyn che ha pagat… - luigiluccarini : #BorisJohnson può solo ringraziare che #LabourParty si è suicidato privandosi della guida di @jeremycorbyn che ha p… -