Oroscopo Branko di oggi Sabato 7 Maggio 2022: Bilancia passionale (Di sabato 7 maggio 2022) L’Oroscopo di Branko per oggi, Maggio 7 2022 Ariete C’è qualche problema con lo stomaco e con la digestione ma non in amore. Venere è con voi insieme a Mercurio. Viaggiate! Toro Disturbi nella salute sono collegati a punti del vostro corpo, come ad esempio le gambe. Gemelli Venere e Mercurio fanno uno scatto, come una scintilla. Se siete soli, potete estrarre il numero vincente. Cancro Navigate verso l’elba. Leone Siete molto amati ma spunta anche un pizzico di gelosia. Vergine Il giorno si conclude con una Venere molto calda in Ariete, questo transito aumenta il vostro desiderio. Bilancia Vi potete lamentare di tutto tranne che di mancanza di passione. Scorpione Non ci sono ancora soldi. Sagittario Controllate la digestione, ... Leggi su zon (Di sabato 7 maggio 2022) L’diperAriete C’è qualche problema con lo stomaco e con la digestione ma non in amore. Venere è con voi insieme a Mercurio. Viaggiate! Toro Disturbi nella salute sono collegati a punti del vostro corpo, come ad esempio le gambe. Gemelli Venere e Mercurio fanno uno scatto, come una scintilla. Se siete soli, potete estrarre il numero vincente. Cancro Navigate verso l’elba. Leone Siete molto amati ma spunta anche un pizzico di gelosia. Vergine Il giorno si conclude con una Venere molto calda in Ariete, questo transito aumenta il vostro desiderio.Vi potete lamentare di tutto tranne che di mancanza di passione. Scorpione Non ci sono ancora soldi. Sagittario Controllate la digestione, ...

Advertising

infoitcultura : Oroscopo Branko di oggi sabato 7 maggio 2022 - infoitcultura : Oroscopo Branko oggi 7 Maggio 2022: bene Vergine Acquario Toro - ParliamoDiNews : Oroscopo Branko 8 maggio 2022: le previsioni per la Festa della Mamma #Isoladeifamosi #Uominiedonne - zazoomblog : Oroscopo Branko 8 maggio 2022: le previsioni per la Festa della Mamma - #Oroscopo #Branko #maggio #2022: - CorriereCitta : Oroscopo Branko 8 maggio 2022: le previsioni per la Festa della Mamma -