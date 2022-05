Napoli | fatta per Olivera | i dettagli

(Di sabato 7 maggio 2022) Ilchiude per un altro colpo in entrata: si tratta dell’esterno difensivodel Getafe, iIlchiude per un altro colpo in entrata per l’estate. Tutto fatto perdel Getafe, mancano gli ultimida limare, ma Giuntoli sta lavorando per chiudere il prima possibile. A meno di colpi di scena saràl’arrivo a sinistra per gli azzurri. Gli spagnoli chiedono i 20 milioni della clausola, ma ilconta di chiudere a 12 milioni. C’è l’apertura da parte degli spagnoli. Lo scrive Il Mattino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ilchiude per un altro colpo in entrata: si tratta dell'esterno difensivo Olivera del Getafe, i dettagli Ilchiude per un altro colpo in entrata per l'estate. Tutto fatto per Olivera del Getafe, mancano gli ultimi dettagli da limare, ma Giuntoli sta lavorando per chiudere il prima possibile. A meno di colpi di scena sarà l'arrivo a sinistra per gli azzurri. Gli spagnoli chiedono i 20 milioni della clausola, ma il Napoli conta di chiudere a 12 milioni. C'è l'apertura da parte degli spagnoli.