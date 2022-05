Mihajlovic torna in conferenza stampa dopo il ricovero: “Questa volta è stata davvero dura. Trovato la forza grazie a famiglia e giocatori” (Di sabato 7 maggio 2022) Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, è tornato a parlare in conferenza stampa dopo più di un mese dal suo ricovero al Sant’Orsola per una ricaduta della leucemia contro cui lotta ormai da tempo. “Mi siete mancati anche voi, siete un male necessario”, dice scherzando con i giornalisti. Poi il tono si fa serio e spiega che il ricovero “è stato più pesante dal punto di vista mentale”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) Il tecnico del Bologna, Sinisa, èto a parlare inpiù di un mese dal suoal Sant’Orsola per una ricaduta della leucemia contro cui lotta ormai da tempo. “Mi siete mancati anche voi, siete un male necessario”, dice scherzando con i giornalisti. Poi il tono si fa serio e spiega che il“è stato più pesante dal punto di vista mentale”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

