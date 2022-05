Meteo, le previsioni in Campania di sabato 7 maggio 2022 (Di sabato 7 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni Meteo per la Campania per oggi, sabato 7 maggio 2022. Avellino – Oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 7mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2561m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta Meteo presente. Benevento – Oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 7 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leper laper oggi,. Avellino – Oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 7mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2561m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allertapresente. Benevento – Oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima ...

