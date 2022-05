Libano | sindaco di Tiro | il Papa potrebbe visitare Cana

Advertising

ParliamoDiNews : Elezioni in Libano, appello sindaco di Tiro: andate a votare #Europeidicalcio #Olimpiadi #VarianteOmicron… -

Yahoo Finanza

Lo ha annunciato il presidente delle municipalità di Tiro edella città del sud del, Hassan Dabouk."Siamo onorati per la visita del Papa - dice ad askanews - speriamo che venga a ...Il Presidente delle municipalità di Tiro edella città del sud del, Hassan Dabouk, invita la popolazione a votare per un cambiamento necessario nel Paese. Inle elezioni si terranno il 15 maggio. Il primo cittadino ha ... Libano, sindaco Tiro: "Corruzione ha rovinato il Paese, senza aiuti internazionali non ne usciamo" - Video Tiro, 7 mag. (askanews) - 'Aspettiamo il Papa a braccia aperte. E' prevista anche una visita alle Grotte di Cana', dove si è verificato il ...GENOVA – “Non ho la sfera di cristallo, ma la mia speranza è che il prossimo sindaco di Genova non sia l’attuale Doge. Abbiamo bisogno di un sindaco, questa è la grande richiesta che sento arrivare ...