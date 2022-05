Letta a maggioranza:rilanciare coesi Draghi, no a colpi di clava (Di sabato 7 maggio 2022) Il governo Draghi di unità nazionale deve andare avanti "fino alla scadenza naturale della legislatura". E "il presidente del consiglio ora deve essere deciso nel portare avanti il programma di ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 7 maggio 2022) Il governodi unità nazionale deve andare avanti "fino alla scadenza naturale della legislatura". E "il presidente del consiglio ora deve essere deciso nel portare avanti il programma di ...

Advertising

Mary35999509 : RT @LaNotiziaTweet: Maggioranza a pezzi. Al Governo #Draghi non rimane che vivacchiare. Nessuno si piega più al premier. A fargli da scudo… - dariomasiero : RT @sole24ore: Riforma catasto, Letta: 'Salvini racconta che vittoria è sua. Non è modo di stare in maggioranza' - Il Sole 24 ORE https://t… - LuciaLaVita1 : RT @LaNotiziaTweet: Maggioranza a pezzi. Al Governo #Draghi non rimane che vivacchiare. Nessuno si piega più al premier. A fargli da scudo… - mauravalenti : RT @LaNotiziaTweet: Maggioranza a pezzi. Al Governo #Draghi non rimane che vivacchiare. Nessuno si piega più al premier. A fargli da scudo… - Marc_OTSS : RT @LaNotiziaTweet: Maggioranza a pezzi. Al Governo #Draghi non rimane che vivacchiare. Nessuno si piega più al premier. A fargli da scudo… -