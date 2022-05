Gli Italiani sono i più bamboccioni d’Europa? La verità detta dalle statistiche (Di sabato 7 maggio 2022) Molto spesso si sente dire che gli Italiani sono ‘bamboccioni’ e talmente legati al proprio nucleo familiare da non riuscire a lasciarlo prima di una certa età: in alcuni casi addirittura questo stacco non avviene mai. Ma è davvero così? Stando ai dati Eurostat, che fanno riferimento ad un’indagine condotta nel 2020, sembrerebbe proprio di sì. Prendendo in esame la fascia di età compresa tra i 15 e i 34 anni, l’età media nell’Unione Europea in cui un giovane lascia la casa dei propri genitori è di 26,4 anni. Purtroppo nel nostro Paese questo dato è decisamente più alto. In Italia, infatti, la media si alza fino ad arrivare a 30,2 anni: va peggio per gli uomini, che lasciano l’abitazione di mamma e papà addirittura a 31 anni suonati, mentre le donne lo fanno all’incirca a 29 anni (29,2 per l’esattezza). Chiaramente si ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 7 maggio 2022) Molto spesso si sente dire che gli’ e talmente legati al proprio nucleo familiare da non riuscire a lasciarlo prima di una certa età: in alcuni casi addirittura questo stacco non avviene mai. Ma è davvero così? Stando ai dati Eurostat, che fanno riferimento ad un’indagine condotta nel 2020, sembrerebbe proprio di sì. Prendendo in esame la fascia di età compresa tra i 15 e i 34 anni, l’età media nell’Unione Europea in cui un giovane lascia la casa dei propri genitori è di 26,4 anni. Purtroppo nel nostro Paese questo dato è decisamente più alto. In Italia, infatti, la media si alza fino ad arrivare a 30,2 anni: va peggio per gli uomini, che lasciano l’abitazione di mamma e papà addirittura a 31 anni suonati, mentre le donne lo fanno all’incirca a 29 anni (29,2 per l’esattezza). Chiaramente si ...

Advertising

lorepregliasco : Solo il 7% degli italiani dice di stare dalla parte della Russia, ma gli stessi intervistati pensano che il 17% deg… - borghi_claudio : Ma un partito come il PD che rosica perché non è riuscito ad eseguire gli ordini di Bruxelles e a mettere le mani s… - Mov5Stelle : Gli italiani non hanno chiare le posizioni dell'Italia sulla guerra. Il premier Draghi e il ministro della Difesa… - SerenaTT58 : Che gli italiani siano intelligenti( certi) e non indottrinati( certi),lo dimostra il fatto che,indipendentemente o… - Roby_Passarelli : SPID corre veloce: gli italiani hanno creato oltre 30 milioni di identità digitali -