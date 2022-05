Giuliana De Sio in tv svela non riesco a comunicare amore agli uomini

Leggi su gossivip.myblog

(Di sabato 7 maggio 2022) L’attriceDe Sio si è raccontata senza filtri nel salotto di Serena Bortone e ha esordito parlando del rapporto simbiotico con la sorella Teresa: “Lei è più folle tra le due. E’ molto più creativa di me. Io non sono così creativa. Lei è pazza, cambia pelle, mentre io no: resto sempre la stessa,