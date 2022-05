F1, Lewis Hamilton: “Nessuno ha mostrato il vero potenziale, ma la Mercedes è più veloce. Speriamo in un altro passo avanti” (Di sabato 7 maggio 2022) Lewis Hamilton ha espresso il proprio commento al termine delle prove libere del Gran Premio di Miami, quinto atto del Mondiale F1 2022. Il sette volte campione del mondo ha completato al quarto posto la FP2, la più indicativa in termini cronometrici. Il britannico ha dichiarato ai microfoni della propria formazione: “Durante le libere tutti svolgono un lavoro differente, Nessuno mostra il vero ritmo. Sembriamo più veloci e competitivi in una serie di punti. Abbiamo ancora un po’ di porpoising, ma la monoposto è migliorata”. Il #44 del gruppo ha continuato affermando: “Credo che domenica la gara sarà dura, le gomme che si surriscaldano e fa molto caldo per i piloti, La temperatura mi ricorda la Malesia. Ci sono elementi positivi da valutare dopo le libere, Speriamo in un altro ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022)ha espresso il proprio commento al termine delle prove libere del Gran Premio di Miami, quinto atto del Mondiale F1 2022. Il sette volte campione del mondo ha completato al quarto posto la FP2, la più indicativa in termini cronometrici. Il britannico ha dichiarato ai microfoni della propria formazione: “Durante le libere tutti svolgono un lavoro differente,mostra ilritmo. Sembriamo più veloci e competitivi in una serie di punti. Abbiamo ancora un po’ di porpoising, ma la monoposto è migliorata”. Il #44 del gruppo ha continuato affermando: “Credo che domenica la gara sarà dura, le gomme che si surriscaldano e fa molto caldo per i piloti, La temperatura mi ricorda la Malesia. Ci sono elementi positivi da valutare dopo le libere,in un...

