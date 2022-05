È di nuovo Pazza Inter: è una gioia infinita! (Di sabato 7 maggio 2022) L’Inter si riscopre Pazza Partita al cardiopalma quella tra Inter ed Empoli andata in scena in un San Siro che come come sempre ha risposto presente. La squadra di Simone Inzaghi, sotto di due gol è stata capace di riequilibrare il punteggio già nel primo tempo, per poi scatenare la sua furia nella ripresa e portare a casa i tre punti richiamando alla mente i momenti della Pazza Inter, come recita uno degli inni del club nerazzurro. “Partite così alimentano la leggenda della Pazza Inter, non la cambiano né la cancellano. L’Inter è stata vicina a un altro 5 maggio, lo scudetto svanito all’Olimpico contro la Lazio nel 2002, ché poi ieri era il 6 maggio e le battute si sarebbero sprecate. Sul più brutto, sullo 0-2, quando molto sembrava perduto e ... Leggi su intermagazine (Di sabato 7 maggio 2022) L’si riscoprePartita al cardiopalma quella traed Empoli andata in scena in un San Siro che come come sempre ha risposto presente. La squadra di Simone Inzaghi, sotto di due gol è stata capace di riequilibrare il punteggio già nel primo tempo, per poi scatenare la sua furia nella ripresa e portare a casa i tre punti richiamando alla mente i momenti della, come recita uno degli inni del club nerazzurro. “Partite così alimentano la leggenda della, non la cambiano né la cancellano. L’è stata vicina a un altro 5 maggio, lo scudetto svanito all’Olimpico contro la Lazio nel 2002, ché poi ieri era il 6 maggio e le battute si sarebbero sprecate. Sul più brutto, sullo 0-2, quando molto sembrava perduto e ...

Advertising

OfficialGattara : - Robypennny : RT @misstalgiesh: @ParcodiGiacomo Sta bono. Io per anni sono stata solo una pazza complottista in casa, ieri sera a tavola mio Padre ha dic… - mmmessjj : RT @NonConoscoVG: È FINITAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA PAZZA PAZZA PAZZA PAZZA INTER. ...e ora torniamo dallo p… - Bigli89 : RT @NonConoscoVG: È FINITAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA PAZZA PAZZA PAZZA PAZZA INTER. ...e ora torniamo dallo p… - AngyPC99 : Domani devo stare attenta a non dire di nuovo THIS LOVE IS GOOD THIS LOVE IS BAD perché mia sorella 1) mi prende pe… -