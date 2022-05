Chelsea, finisce l'era Abramovich: venduto a Boehly per 5 miliardi di euro (Di sabato 7 maggio 2022) Il Chelsea cambia proprietà. Il club inglese è stato venduto a Todd Boehly coproprietario dei Los Angeles Dodgers di baseball... Leggi su calciomercato (Di sabato 7 maggio 2022) Ilcambia proprietà. Il club inglese è statoa Toddcoproprietario dei Los Angeles Dodgers di baseball...

Advertising

Gianlu_BoNa1990 : RT @MarcoBellinazzo: Calcio, Chelsea venduto per 5 miliardi di euro: finisce l’era di Roman Abramovich - Il Sole 24 ORE @sole24ore https://… - yassine01937035 : RT @cmdotcom: #Chelsea, finisce l'era #Abramovich: venduto a #Boehly per 5 miliardi di euro - Alex_Piace : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Chelsea, una cessione record Tutti i dettagli di un affare complesso che vede la fine dell'era Abramovich, alla guid… - cmdotcom : #Chelsea, finisce l'era #Abramovich: venduto a #Boehly per 5 miliardi di euro - MarcoBellinazzo : Calcio, Chelsea venduto per 5 miliardi di euro: finisce l’era di Roman Abramovich - Il Sole 24 ORE @sole24ore -