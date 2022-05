Calciomercato Napoli, pronto il riscatto per Anguissa: cifre e dettagli dell’operazione (Di sabato 7 maggio 2022) Il Napoli vuole dare continuità al progetto iniziato quest’anno con Luciano Spalletti, e tra le pedine fondamentali degli azzurri c’è il camerunense André Zambo Anguissa. Il centrocampista ha convinto il presidente Aurelio De Laurentiis, che è pronto a riscattarlo dal Fulham. L’amore tra il centrocampista e il Napoli è scattato alla terza giornata di Serie A quando il giocatore ha esordito da titolare contro la Juventus, impressionando tutti per la sua performance. Anguissa Napoli riscatto Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la società azzurra pagherà il riscatto di 15 milioni imposto dal Fuhlam. Il pagamento avverrà in tre rate annuali da cinque milioni. Anguissa è pronto a diventare un ... Leggi su rompipallone (Di sabato 7 maggio 2022) Ilvuole dare continuità al progetto iniziato quest’anno con Luciano Spalletti, e tra le pedine fondamentali degli azzurri c’è il camerunense André Zambo. Il centrocampista ha convinto il presidente Aurelio De Laurentiis, che èa riscattarlo dal Fulham. L’amore tra il centrocampista e ilè scattato alla terza giornata di Serie A quando il giocatore ha esordito da titolare contro la Juventus, impressionando tutti per la sua performance.Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la società azzurra pagherà ildi 15 milioni imposto dal Fuhlam. Il pagamento avverrà in tre rate annuali da cinque milioni.a diventare un ...

