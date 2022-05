Cagliari, infortunio Nandez: ecco le condizioni del centrocampista rossoblù (Di sabato 7 maggio 2022) infortunio Nandez: ecco le condizioni del centrocampista del Cagliari Il rientro in campo con il Genoa e l’impiego per tutto il secondo tempo sabato scorso nel match con il Verona avevano fatto rivedere la luce a Nahitan Nandez che dopo mesi trascorsi ai box per un infortunio, sperava ora di poter contribuire personalmente e con indosso la maglia da titolare alla salvezza del suo Cagliari. Come riporta L’Unione Sarda, non c’è pace per il centrocampista rossoblù che a causa di un nuovo fastidio al quadricipite della coscia destra, dovrà sottoporsi a degli esami strumentali che lo poteranno a saltare la trasferta di domani con la Salernitana, una sfida che per la sua squadra vale una stagione e il ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 maggio 2022)ledeldelIl rientro in campo con il Genoa e l’impiego per tutto il secondo tempo sabato scorso nel match con il Verona avevano fatto rivedere la luce a Nahitanche dopo mesi trascorsi ai box per un, sperava ora di poter contribuire personalmente e con indosso la maglia da titolare alla salvezza del suo. Come riporta L’Unione Sarda, non c’è pace per ilche a causa di un nuovo fastidio al quadricipite della coscia destra, dovrà sottoporsi a degli esami strumentali che lo poteranno a saltare la trasferta di domani con la Salernitana, una sfida che per la sua squadra vale una stagione e il ...

