(Di sabato 7 maggio 2022)– Adi duedal maxiche colpì ildidi via dialeggiano nell’area e causano un odore acre che invade l’intera zona. L’nell’agosto del 2020 fu tragico (leggi qui): otto capannoni presero fuoco e sei di questi vennero completamente distrutti dalle fiamme. I fumi e le polveri tossiche si sparsero su tutta l’area circostante portando l’amministrazione a dichiarare l’evento un vero e proprio “disastro ambientale”. Un danno anche economico per la città, considerando le numerose attività agricole presenti nell’area. Pochi giorni fa, però, i cittadini della zona hanno segnalato sui social e ai giornalisti locali la presenza di esalazioni malsane ...

. Unterribile, durato diverse ore, e che difficilmente è stato domato. Il capannone in cui si è sviluppato ha bruciato per ore anche dopo l'intervento dei vigili del fuoco. Il fatto è ...Roma: in fiamme gli uffici del deposito giudiziario Ardea, incendio deposito pneumatici: a distanza di anni i miasmi invadono via di Valle Caia