Alessandro Basciano dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico

Advertising

infoitinterno : Alessandro Basciano sparito dai social? Ecco la spiegazione - 361_magazine : Alessandro Basciano sparito dai social, Amedeo Venza, suo amico, ne svela il motivo: 'Deve essere operato' - tuttopuntotv : Alessandro Basciano sparito dai social? Ecco la spiegazione #GFVip6 #GFVip #basciagoni #solphie #solearmy - zazoomblog : “Deve essere operato”. Alessandro Basciano ora si spiega l’assenza dai social: l’amico vip spiffera tutto - #“Deve… - zazoomblog : Alessandro Basciano lontano dai social: dovrà subire un’operazione - #Alessandro #Basciano #lontano -

è distante dai social da un po' di tempo. Questa sua 'lontananza' ha allertato i fan che hanno chiesto delle informazioni in giro per la rete.deve essere ...L'ex concorrente del Grande Fratello Vip si è anche espresso sulla relazione tra Sophie Codegoni e: Secondo me stanno benissimo insieme. Si sono trovati perfettamente. ...Uno dei protagonisti assoluti del Grande Fratello Vip 6 è stato senza dubbio Alessandro Basciano. Come ben sappiamo all’interno della casa l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha fatto la conoscenza ...Alessandro Basciano, nelle prossime ore, dovrà subire un intervento chirurgico e i fan sono in ansia per lui. A dichiararlo è ...