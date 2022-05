Alcaraz prende lo scettro di re Rafa (Di sabato 7 maggio 2022) Carlos Alcaraz ha appena compiuto 19 anni: è già il numero 9 del mondo Rafael Nadal magari non era ieri quello delle imprese impossibili e delle lotte gladiatorie, dopo uno stop di un mese e mezzo, d'... Leggi su quotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) Carlosha appena compiuto 19 anni: è già il numero 9 del mondoel Nadal magari non era ieri quello delle imprese impossibili e delle lotte gladiatorie, dopo uno stop di un mese e mezzo, d'...

Advertising

OA_Sport : Carlos Alcaraz batte Rafa Nadal e approda in semifinale dell'ATP di Madrid - chics_el : Pronto a vedere #Alcaraz che prende a pallonate #Nadal - dalbertocarlos_ : Oggi Carlos Alcaraz Garfia prende Rafael Nadal Parera e gli mostra chiaramente che è ora di ritirarsi. - Whatsername__93 : Oggi Alcaraz ci prende a sassate ma vi vedo sereni - mattiadeliaa : #MadridOpen2022 - #Sinner non è un fuoriclasse come dite! Contro chi è davanti a lui prende sempre schiaffi e conti… -