YKO | esce il singolo “In The Name”

(Di venerdì 6 maggio 2022) Dopo aver calcato i più importanti palchi d’Europa, Russia e Regno Unito come opening act di band tra cui Evannce, Disturbed e Vanilla Sky, il cantautore campano YKO torna a emozionare con “In The”. Chi è YKO? YKO, pseudonimo di Enrico Bellotta, è un cantautore, musicista e compositore casertano classe 1985. Affascinato dall’unione indissolubile di note e parole, muove i suoi primi passi nel mondo della musica sin da piccolo, milita in band con le quali acquisisce e sviluppa un’incredibile padronanza della sua vocalità, intensa ed incisiva. Nel 2015, con i “Fall Has Come”, calca i più importanti palchi europei: Scozia, Spagna, Austria, Ucraina e Romania. Tocca poi le platee russe e quelle del Regno Unito in qualità di opining act di artisti di fama internazionale come gli Evannce, i Disturbed, i Yellowcard, i Kongos, ...