Un ricordo di Carlo Gregoretti (Di venerdì 6 maggio 2022) Di Carlo Gregoretti giornalista (formidabile) parla lui stesso con modestia e ritegno personale nell’articolo e memoria che consegnò quasi dieci anni fa al Foglio, e non avrebbe senso aggiungere alcunché. Parafrasandolo nelle sue conversazioni con Arrigo Benedetti, ispiratore e mentore, si può dire che se il lettore non sa di Longanesi, di Pannunzio, di Omnibus, dell’Europeo, dell’Espresso e dell’arte del rotocalco, bè, peggio per lui. Carlo Gregoretti era anche un gran signore, un uomo di famiglia e di figli (anche altrui, era padre con naturalezza e slancio emotivo), uno sposo innamorato della sua Chicchi fino alla follia, un barcaiolo e pescatore, un amante della vita nei dettagli minuti, un eccellente cuoco che poteva filosofare con logica scolastica e fideismo occamista sul passaggio rapido del pomodoro nella salsa impadellata, un amico di ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 6 maggio 2022) DiGregoretti giornalista (formidabile) parla lui stesso con modestia e ritegno personale nell’articolo e memoria che consegnò quasi dieci anni fa al Foglio, e non avrebbe senso aggiungere alcunché. Parafrasandolo nelle sue conversazioni con Arrigo Benedetti, ispiratore e mentore, si può dire che se il lettore non sa di Longanesi, di Pannunzio, di Omnibus, dell’Europeo, dell’Espresso e dell’arte del rotocalco, bè, peggio per lui.Gregoretti era anche un gran signore, un uomo di famiglia e di figli (anche altrui, era padre con naturalezza e slancio emotivo), uno sposo innamorato della sua Chicchi fino alla follia, un barcaiolo e pescatore, un amante della vita nei dettagli minuti, un eccellente cuoco che poteva filosofare con logica scolastica e fideismo occamista sul passaggio rapido del pomodoro nella salsa impadellata, un amico di ...

