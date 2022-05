Torino-Napoli, Juric: “Mancherà Lukic. Belotti? Devono sedersi e parlare” (Di venerdì 6 maggio 2022) “Stanno tutti abbastanza bene, Mancherà Lukic ma vedremo tutte le soluzione e come fare per sostituirlo”. Lo ha detto il tecnico del Torino, Ivan Juric nella conferenza stampa della vigilia del match col Napoli. Un match che arriva in una settimana importante, a pochi giiorni dal ricordo di Superga: “E’ stato molto emozionante, specialmente quando il Gallo ha letto i nomi: in quel momento pensi a tutto, ho visto tanta gente e tante famiglia. Mi rimane la sensazione di unità e di ambizione per il futuro”. “Voglio che la squadra continui ad esprimersi così, migliorando e continuando così. Abbiamo solo 15 giorni di lavoro, è giusto non mollare fino alla fine. Gli avversari sono tosti in queste ultime partite, l’idea è fare più punti possibile“, spiega l’ex Verona che poi si sofferma sul futuro di ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 maggio 2022) “Stanno tutti abbastanza bene,ma vedremo tutte le soluzione e come fare per sostituirlo”. Lo ha detto il tecnico del, Ivannella conferenza stampa della vigilia del match col. Un match che arriva in una settimana importante, a pochi giiorni dal ricordo di Superga: “E’ stato molto emozionante, specialmente quando il Gallo ha letto i nomi: in quel momento pensi a tutto, ho visto tanta gente e tante famiglia. Mi rimane la sensazione di unità e di ambizione per il futuro”. “Voglio che la squadra continui ad esprimersi così, migliorando e continuando così. Abbiamo solo 15 giorni di lavoro, è giusto non mollare fino alla fine. Gli avversari sono tosti in queste ultime partite, l’idea è fare più punti possibile“, spiega l’ex Verona che poi si sofferma sul futuro di ...

