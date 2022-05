Rapine | soldi | bugie | accadimenti al limite dell' inverosimile Uno spasso firmato dal regista dei video di Madonna e Lady Gaga

Advertising

Il Corriere della Città

Trea corrieri impegnati a consegnare pacchi tra Torre Annunziata e Trecase. In azione su uno ... Poi hanno preso di mira anche un uomo anziano costringendolo a consegnaree quello che aveva ......una pistola e si è rivolto alla commessa con tono deciso e cattivo dicendole 'dammi tutti i... Ma i carabinieri mi hanno detto che lesono in aumento negli ultimi tempi'. Preoccupazione per ... ‘Dammi i soldi o sparo’: terrore a Tor San Lorenzo, due rapine in mezz’ora Tre rapine a corrieri impegnati a consegnare pacchi tra Torre Annunziata e Trecase. In azione su uno scooter due uomini, con i caschi e i volti coperti da mascherina, hanno messo a segno due raid a To ...I colpi sono stati messi a segno in via Pistoiese e via Torelli. Le vittime sono state seguite e poi aggredite. Rubato anche un portafogli, arrestati tre uomini ...